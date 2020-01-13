Москва, 13 января 2020, 15:32 — REGNUM Саудовская Аравия существенно упростила визовый режим для иностранных туристов. Власти страны уверены, что это будет способствовать увеличению турпотока в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Властями страны принято решение о том, что иностранным гражданам, имеющим действующую визу в Великобританию, США или страны Шенгена, будут выдавать туристические визы по прибытии.
Визы иностранным туристам будут выдавать по прибытии в международные аэропорты Саудовской Аравии и на пограничных пунктах страны, независимо от их гражданства. Не уточняется, будет ли такая виза платной или бесплатной.
Как сообщало ИА REGNUM, введение безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией может произойти в 2020 году.
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