Москва, , 15:32 — REGNUM Саудовская Аравия существенно упростила визовый режим для иностранных туристов. Власти страны уверены, что это будет способствовать увеличению турпотока в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Властями страны принято решение о том, что иностранным гражданам, имеющим действующую визу в Великобританию, США или страны Шенгена, будут выдавать туристические визы по прибытии.

Визы иностранным туристам будут выдавать по прибытии в международные аэропорты Саудовской Аравии и на пограничных пунктах страны, независимо от их гражданства. Не уточняется, будет ли такая виза платной или бесплатной.

Как сообщало ИА REGNUM, введение безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией может произойти в 2020 году.

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