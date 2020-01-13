Москва, , 15:32 — REGNUM Антимонопольные ведомства России и Белоруссии окончательно договорятся по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе. Об этом 13 января заявил замглавы ФАС РФ Анатолий Голомолзин.

По его словам, на переговорах ведомств с участием Минэнерго, «Транснефти», «Белнефтехима» и «Гомельтранснефть Дружбы» были зафиксированы разногласия в позициях.

«Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке», — цитирует ТАСС Голомолзина.

Как сообщало ИА REGNUM, достичь договорённостей по этому вопросу в ходе сегодняшней встречи, 13 января, в Москве представителям антимонопольных ведомств двух государств не удалось. Согласно действующей методике, соглашение должно быть достигнуто не позднее 15 января, однако была оговорена возможность пролонгации переговорного процесса до 1 февраля.