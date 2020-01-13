Сеул, , 15:32 — REGNUM В связи с извержением вулкана Тааль на Филиппинах южнокорейские авиакомпании отменили ряд рейсов до Манилы и острова Гуам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, 13 января авиакомпания Korean Air отменила три рейса до Манилы (KE621, KE623, KE649) и три обратных рейса до Сеула (аэропорт Инчхон).

Напомним, что 13 января представители Филиппинского института вулканологии и сейсмологии зарегистрировали усиление вулканической активности и сильный взрыв около 14:00 по местному времени, в результате которого образовался столб пепла высотой один километр.

По словам представителей авиакомпании, на Филиппинах по прежнему остаются около 1300 пассажиров, ожидающих рейсы до Южной Кореи.

2 января другая южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines также отменила один рейс из Инчхона до Манилы и обратно. Кроме того, рейс Инчхон — Кларк также был задержан на 20 часов. 13 декабря южнокорейская компания отменила еще два рейса до Манилы и обратно.

Отмечается, что извержение вулкана также повлияло на перелеты до островов Гуам и Сайпан.

Авиакомпания Jeju Air отменила в общей сложности 12 рейсов, включая рейсы по маршрутам Инчхон — Манила, Инчхон — Гуам, Нарита — Гуам. А авиакомпания Jin Air заменила 189-местный Boing 737−800, выполняющий рейс по маршруту Инчхон — Гуам, на 393-местный Boing 777−200, объединив два рейса в один. Отмечается, что задержанные накануне авиарейсы из Инчхона и Пусана до Кларка были возобновлены 13 января.