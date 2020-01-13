Москва, , 15:22 — REGNUM Департамент городского имущества Москвы стал собственником 51% акций компании «Мосметрострой». Об этом 13 января сообщил Интерфакс со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Ранее 51% акций компании «Мосметрострой» имели совладельцы УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Другой крупный акционер «Мосметростроя» — ВТБ, владеющий 49% акций. В июле 2019 года газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что московские власти изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.

ВТБ получил свою долю в компании в 2017 году как часть задолженности «Мосметростроя». Остальную сумму планировали реструктурировать к началу 2018 года. Банк собирался продать свою долю. В 2018 году ВТБ отмечал, что доля в «Мосметрострое» обесценивается, убытки составили 11,8 миллиардов рублей.

Газета указывала, что на долю «Мосметростроя» в разное время приходилось 20−36% работ по строительству метро. Сейчас «Мосметрострой» — субподрядчик компании «Мосинжпроект», которая принадлежит департаменту строительства Москвы и отвечает за строительство в сфере транспорта, а также за программу реновации.