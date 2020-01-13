Ульяновск, , 15:20 — REGNUM С начала 2020 года на российском авторынке выросла стоимость двух комплектаций бортового фургона УАЗ «Профи». Об этом сообщает портал «Цена Авто».

Прибавка составила 58 000 рублей. Причем повышение стоимости коснулось только платформы с двухрядной кабиной, а двухдверные варианты авто продаются по прежней цене.

Таким образом, стоимость четырехдверного фургона в комплектации «Стандарт» стала 943 900 рублей, а в комплектации «Комфорт» — 999 900 рублей.

Стоит отметить, что платформа с однорядной кабиной в тех же комплектациях пока продается за прежнюю цену. В версии «Стандарт» — за 843 900 рублей, а в комплектации «Комфорт» — 890 900 рублей.

Напомним, за период с января по ноябрь 2019 года в России был продан 3191 фургон УАЗ «Профи».

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