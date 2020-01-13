Москва, , 15:12 — REGNUM Жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на повышение тарифов не поступало, об этом 13 января заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

«Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон». Также с 16 января вырастут тарифы и у «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на услуги связи в среднем на уровне 17−18%, это связано с тем, что операторам предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете.

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