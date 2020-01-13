Москва, , 15:11 — REGNUM Москва и Минск в ближайшее время продолжат переговоры по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Достичь договорённостей по этому вопросу в ходе сегодняшней встречи, 13 января, в Москве представителям антимонопольных ведомств двух государств не удалось. Об этом сообщил представитель министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

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По словам собеседника агентства БелТА, белорусская сторона предложила повысить тариф на транзит нефти с учётом инфляции, а также на недополученную выручку «Гомельтранснефть Дружба» в 2019 году в связи с уменьшением объёмов транспортировки нефти.

Согласно действующей методике, соглашение о тарифе должно быть достигнуто не позднее 15 января. При этом оговорена возможность пролонгации переговорного процесса до 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года Россия и Белоруссия так и не смогли окончательно договориться об углублении интеграции двух стран. Камнем преткновения стали нефть, газ и налоги. В итоге новые долгосрочные контракты на поставку российской нефти и российского газа заключены не были, хотя краткосрочные поставки осуществляются.

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Суть проблемы в том, что Минск хочет сохранения статус-кво по интеграции и продолжить получать российские углеводороды по льготным ценам. Российская позиция в том, что льготные цены могут быть предоставлены только при углублении интеграции между двумя странами.