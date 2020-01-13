Москва, , 15:07 — REGNUM Заявление бывшего министра иностранных дел при Петре Порошенко, а ныне члена партии Порошенко Павла Климкина выглядят комично, всего лишь как их попытка напомнить о себе, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя слова Климкина об Украине как о «сырьевом придатке».

«Стоит напомнить, что по итогам 10 месяцев 2019 года товарооборот России и Евросоюза составил $206 млрд, несмотря на взаимные санкции. И, прежде всего, речь идёт о том, что Россия является крупнейшим поставщиком углеводородов, не считая себя «сырьевым придатком».

Евросоюз является крупнейшим торговым партнёром России, хотя в разрезе отдельных стран товарооборот России даже с крупнейшей экономикой ЕС, Германией, значительно уступит взаимному торговому обороту с только с одним Китаем. И эта цифра намного превышает весь внешнеторговый оборот Украины за 2018 год (чуть более $104 млрд).

Импорт в ЕС украинской продукции составил по итогам 2019 года чуть больше $7 млрд, для сравнения, Россия экспортирует на такую сумму высокотехнологическую продукцию только гражданского назначения, в том числе в развитые страны Запада, включая США.

Так что Климкин мыслит рационально относительно того, что Украине надо быть скромней в своих амбициях стать когда-либо полноценным партнёром ЕС.

При этом трудно предположить, что на европейский рынок колбасы и печенья Украину когда-либо вообще пустят, войти на эти сегменты при высоких требованиях к качеству продукции поставщику из развивающихся стран просто нереально», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter: «Украина сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой».

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