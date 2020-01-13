Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых машин на авторынке Екатеринбурга за период с января по ноябрь 2019 года составили специалисты «Автостат Инфо».

За отчетный период в Екатеринбурге было продано 20 112 новых автомобилей — это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Первое место по продажам на авторынке Екатеринбурге принадлежит автомобилям отечественного бренда Lada. С января по ноябрь там было продано 3656 экземпляров таких авто, что соответствует уровню продаж 2018 года. На втором месте южнокорейский бренд Kia, чьи автомобили приобрели 2392 жителя Екатеринбурга. Тройку лидеров замыкает Renault (2142 ед.).

Четвертое и пятое места у Hyundai (2044 шт.) и Volkswagen (1726 шт.) соответственно.

Напомним, 10 января стало известно, что Узбекская компания UzAuto планирует выпустить машины стоимостью от 10 до 15 тыс. долларов (от 614 до 921 тыс. рублей). Возможно, что эти автомобили станут конкурентами Lada.

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