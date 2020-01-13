Ставрополь, , 15:00 — REGNUM Строительство нового терминала внутренних воздушных линий запланировано на территории международного аэропорта в городе Ставрополе. Работы начнутся в апреле 2020 года и завершатся, как ожидается, в 2021 году, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Пропускная способность нового терминала составит 480 пассажиров в час. Его планируется разместить слева от существующего аэровокзала.

«Такое размещение нового терминала позволит обеспечить функциональное сообщение через отапливаемый переход с зоной общего доступа существующего аэровокзала, а так же устройство контактных мест стоянок, обслуживаемых через телескопические трапы», — отметили в ведомстве.

Основная цель строительства терминала, как отмечается, — повышение качества обслуживания пассажиров за счет увеличения технологических площадей сектора внутренних воздушных линий и его оснащения современным оборудованием.

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Напомним, ранее в министерстве транспорта Ставрополья сообщали, что 2020 году начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежной дорожки аэропорта Ставрополя. На время строительных работ аэропорт откажется от ночных рейсов и будет работать только с 08:00 до 20:00.