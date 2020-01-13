Москва, , 14:55 — REGNUM С точки зрения социальной справедливости и снижения колоссальной пропасти между доходами малоимущих и теми, кто зарабатывает много, предложение об освобождение от НДФЛ, безусловно хорошее и правильное, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя инициативу депутатов Госдумы РФ от фракции ЛДПР.

«Дело в том, что средняя зарплата, о которой так любят рассказывать простым гражданам чиновники, ровно ни о чем не говорит. Основная часть людей получают мизерную оплату за свой труд, но за счет того, что небольшая прослойка высокооплачиваемых специалистов и чиновников имеют умопомрачительные оклады, получается достаточно красивая «средняя» цифра в 47,7 — 47,8 тыс. рублей.

С точки зрения научного подхода куда более важным и весомым показателем является медианная зарплата (это такой уровень зарплаты, выше и ниже которого зарабатывает равное количество российских граждан), составляющая порядка 43,3 тыс. рублей.

Но еще более точным индикатором является модальная заработная плата, то есть та зарплата, которую получает наибольшее количество граждан. Иными словами — самый часто встречающийся оклад. Так вот он равен 23,5 тыс. рублей, что, согласитесь, совсем не то же самое, что «средние» 47,8 тыс. рублей.

Удвоенный МРОТ как раз составляет примерно тот самый модальный уровень, что выглядит вполне справедливо и оправдано: те, чья зарплата ниже наиболее часто встречающейся, налог платить не должны, а те, у кого зарплаты выше модального уровня налоги платить должны.

Вопрос в другом — как при этом обеспечить необходимые поступления доходов в казну. Да, та доля средств, что в виде налогов платят зарабатывающие мало, относительно невелика. Но в масштабах государства набегает приличная сумма, нехватка которой может больно ударить по иным статьям социальных расходов — пенсиям, выплатам льготникам, многодетным, материнскому капиталу и т.д.

Так что, не исключено, что одновременно с отменой налогов на тех, что зарабатывает менее двух МРОТ, будут увеличены налоги на всех остальных. Пока нет уверенности, что именно так и будет, но слухи о том, что налог для тех, кто зарабатывает более двух МРОТ, будет повышен, уже появились в прессе.

Ну и напоследок еще две немаловажных темы. Первое — отмена налога для тех, кто получает в месяц менее двух МРОТ, позволит таким трудящимся сэкономить до 3200 рублей в месяц. Конечно, для малоимущих и это приличные деньги.

Но, следует признать, что даже такая прибавка не сделает их существенно богаче. Так что вряд ли стоит ожидать существенного роста уровня благосостояния жителей России и заметного снижения бедности.

Во-вторых, гибкая шкала налогообложения крайне сложна и затратна в части её администрирования. Так что даже если закон об отмене НДФЛ с тех, кто зарабатывает мерее двух МРОТ будет принят, уйдёт немало времени и сил на практическую реализацию данного решения», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым подготовили. законопроект, освобождаются от уплаты НДФЛ физлиц с ежемесячным доходом ниже двух МРОТ.

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