Тюмень, , 14:53 — REGNUM В Тюмени продаётся крупный имущественный комплекс по сниженной цене на улице Одесской, 3а. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента имущественных отношений.

Ранее здесь размещалось несколько сервисных центров. Общая площадь административного трёхэтажного здания составляет более 1,5 тыс. кв. м. В лот также включены одноэтажный гараж, склад-арочник и недостроенное здание площадью почти 1,3 тысячи кв. м, а также земельный участок площадью 1,3 га.

Первоначальная цена лота — 61,7 млн рублей. После старта продажи идёт понижение цены до 50% от начальной стоимости. Минимальный порог снижения ставки — до 30,85 млн рублей. Заявки принимаются по 22 января 2020 года включительно.