Москва, , 14:49 — REGNUM Поставки из Китая в Россию кормов и кормовых добавок могут быть временно приостановлены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора, такое решение может быть принято, если специалисты ведомства продолжат выявлять несоответствия требованиям РФ и ЕАЭС такой продукции.

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По данным Россельхознадзора, в 2019 году подобные случаи участились, что вызывает обеспокоенность.

«В прошлом году в таких товарах четырёх китайских предприятий были обнаружены ГМО-компоненты. В отношении поставок продукции этих компаний на территорию РФ были введены временные ограничения», — уточнили в ведомстве.

Ещё в двух случаях при импорте китайских кормов и кормовых добавок Россельхознадзор выявил бактерии Salmonella и бактерии группы кишечной палочки.

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Обо всех нарушениях служба своевременно информировала КНР. Теперь российская сторона ждёт от китайских коллег материалы расследований по всем выявленным нарушениям. Кроме того, стороны проведут совместную инспекцию китайских предприятий по производству кормов и кормовых добавок. В ходе рабочей поездки Россельхознадзор сможет ознакомиться с действующей в КНР системой надзора за компаниями, производящими данную продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых культур из Китая. Решение принято в связи с систематическими случаями выявления опасных карантинных объектов в экспортируемой продукции. Ранее в службе не исключили введения временных ограничений на поставки в Россию рыбы и морепродуктов из КНР из-за множественных случаев выявления в данной продукции запрещённых и вредных веществ.

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