Бишкек, , 14:35 — REGNUM В 2019 году расходы республиканского бюджета Киргизии посредством государственных ведомств сложились на уровне 136 млрд 253,8 млн сомов (119 млрд 910 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этих денег на зарплату работников бюджетных организаций направлено 32 млрд 512,3 млн сомов (28 млрд 612 млн рублей), на выплату пособий по социальной помощи населению — 9 млрд 711,8 млн сомов (8 млрд 547 млн рублей) и пособий по соцобеспечению — 63,3 млн сомов (55,7 млн рублей).

Кроме того, на использование товаров и услуг выделено 8 млрд 16 млн сомов (7 млрд 54 млн рублей), на приобретение товаров и услуг — 1 млрд 113,7 млн сомов (980 млн рублей), на оплату за коммунальные услуги — 985,6 млн сомов (867 млн рублей), на обслуживание государственного (внешнего и внутреннего) долга — 28 млрд 122,7 млн сомов (24 млрд 749 млн рублей).