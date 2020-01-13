Таганрог, Ростовская область, , 14:23 — REGNUM В Ростовской области будет предпринята очередная попытка продать залоговое имущество «Таганрогского автомобильного завода» («ТагАЗ»). Как следует из информации, которая содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, начальная стоимость лота снизилась на 50 млн рублей.

Ранее залоговое имущество «Таганрогского автомобильного завода» оценивалось в 480 млн рублей. В настоящее время начальная стоимость составляет немногим более 430 млн рублей. Старт процедуре подачи заявок дан. Дата окончания подачи заявок определена 2 марта 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что предприятие обанкротилось в 2014 году. На аукцион выставлены здания, склады и земельные участки в Таганроге.

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