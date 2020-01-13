Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Завод Уралхиммаш не будет переходить на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

На заводе раньше хотели перевести на «четырёхдневку» некоторые подразделения, если в 2019 году не будет заключено необходимое число контрактов на 2020 года. В итоге переход было решено не проводить.

«Мера эта изначально позиционировалась как превентивная, и в случае выполнения ряда условий от нее планировали отказаться», — уточняют в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность массового сокращения рабочей недели до четырех обсудит в ближайшем месяце Санкт-Петербургский университет профсоюзов. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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