Москва, , 14:23 — REGNUM В настоящий момент заработная плата учителей в отдельных регионах России отличается очень существенно, поэтому, кончено, необходимо рассматривать вопрос об изменении порядка оплаты труда педагогов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

«Если в обеих столицах и наиболее «благополучных» в финансовом плане регионах зарплата учителей дает им возможность вести нормальный в целом образ жизни, то во многих депрессивных областях, краях и республиках оклады учителей еле-еле позволяют сводить концы с концами.

Как можно прожить на базовый оклад в 3,6 рублей, который, например, наюлюдается в Мордовии, и что в 3,5 раза ниже МРОТ. Понятно, что в таких условиях педагоги вынуждены брать огромное количество дополнительной нагрузки.

Конечно, и классное руководство, и дополнительные часы и ведение кружков и секций берут и столичные преподаватели, но ситуация в регионах действительно крайне неблагополучная.

Предполагается, что по новой схеме 70% фонда оплаты труда будет направляться именно в базовый оклад, а 30% — на всевозможные надбавки. Надежда на то, что данный подход не только улучит ситуацию с доходами учителей во всей стране, есть.

Это позволит решить кадровый голод в регионах, где доходы в принципе невелики, а преподаватели крайне неохотно идут работать на такие зарплаты.

Впрочем, как всегда, всё упирается в конкретную реализацию, так как несмотря на то, что предполагается использование единой методики в масштабах всего государства, окончательные механизмы будут применяться на местах, что не является гарантией от возможных ошибок или злоупотреблений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в России будет изменена структура оплаты труда учителей.

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