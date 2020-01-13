Москва, 13 января 2020, 14:22 — REGNUM Дилеры в России получили новые кроссоверы Seltos от южнокорейской компании Kia. Об этом 13 января сообщает RG.
По данным издания, в сети появились снимки новинки в топовой комплектации на автовозах и в сервисном помещении.
Новый кроссовер будет длиной 4370 мм, высотой — 1615 мм, а колесная база будет составлять 2630 мм.
Под капотом Seltos будет стоять мотор 2,0 MPI. Агрегатироваться он будет с интеллектуальной вариаторной трансмиссией нового поколения Smartstream IVT.
Уже известно, что в топовой комплектации цена кроссовера будет составлять от 1 349 900 рублей.
Напомним, в конце 2019 года стало известно, что кроссовер KIA Seltos получил высшую оценку по безопасности ANCAP Safety Ratings.
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