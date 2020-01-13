Киев, , 14:17 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) в настоящий момент составляют 18,12 млрд кубометров топлива.

Соответствующие данные обнародовала 13 января украинская госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, с начала сезона отбора, 2 ноября 2019 года, запасы сократились на 16,7%.

Также компания уточняет, что сейчас запасы газа в ПХГ Украины на 39,4% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (порядка 13 млрд кубометров).

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни 2019 года Украина и Россия подписали новый транзитный контракт на следующие 5 лет. Украина в рамках подготовки к нынешнему зимнему сезону накопила беспрецедентные запасы топлива в ПХГ, порядка 22 млрд кубометров, чтобы пройти зиму в независимости от исходов переговоров с Россией. Аналогично, масштабные запасы газа создали и страны ЕС.