Уфа, , 14:18 — REGNUM Жилищно-коммунальные службы города Уфы переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Об этом 13 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 января на уборку улиц вышли 454 сотрудника коммунальных служб, при этом было задействовано 258 единиц техники.

Помимо этого придомовые территории очищают 801 дворник. В этих работах задействовали 157 единиц техники жилищных служб Уфы.

Напомним, что в Башкирии было объявлено штормовое предупреждение из-за метели.

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