Москва, , 14:10 — REGNUM Российские сотовые операторы заявили о повышении тарифов, но подорожание услуг ведется уже давно, но весьма завуалированно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя решение сотовых операторов.

«Операторы обосновывают свое решение тем, что вынуждены реализовывать весьма дорогостоящие мероприятия по обеспечению выполнения Закона Яровой и Закона об устойчивом Рунете.

В частности, МТС оценивал свои затраты на обеспечение данных законов в 50 миллиардов рублей за пять лет, «Вымпелком» — в 45 миллиардов, «Мегафон» — в 40 миллиардов.

В итоге, как прогнозируют эксперты, только за этот год тарифы на мобильную связь вырастут минимум на 17−18%. При чем, подорожание услуг ведется уже давно, но весьма завуалированно.

Например, из линейки продуктов исключаются пакеты услуг в малым количество предоставляемых минут и небольшим количеством предоплаченных мегабайт интернета, но предоставляется пакет с куда большим объёмом интернета и сотнями СМС-сообщений, которыми сейчас уже почти никто не пользуется.

При том, что израсходовать такой интернет-трафик большинство пользователей физически не в состоянии и фактически платят за те объемы, которые использованы не будут. Либо наоборот — цена на пакет услуг не меняется, но существенно снижаются объемы предоставляемого трафика.

Увы, но, видимо, в текущих условиях существенно подорожания услуг связи нам не избежать. Остается утешать себя тем, что в России и мобильная связь и интернет итак почти самые дешевые в мире», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, с 13 января 2020 года повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».

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