Москва, , 14:10 — REGNUM До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей. О подписании соответствующего поручения сообщил 13 января премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства будут выделены из резерва правительства. На них будет закуплен в том числе препарат фризиум, в котором нуждаются некоторые тяжело больные дети.

Ранее родители таких пациентов сталкивались с невозможностью получить препарат в России. Проблему в 2019 году начали решать на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года российский президент Владимир Путин подписал закон, регламентирующий ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания помощи пациентам, которым нельзя помочь иными лекарствами.

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