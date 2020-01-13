Уфа, , 13:52 — REGNUM Почти на треть вырос пассажиропоток аэропорта «Уфа» в новогодние каникулы. Об этом 13 января сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 31 декабря прошлого года по 8 января текущего года 88 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта «Уфа». Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток увеличился на 27%.

Отмечается, что данный показатель является самым высоким в Приволжском федеральном округе.

При этом зафиксирован рост количества пассажиров на внутренних авиалиниях на уровне 16%, а на международных маршрутах рост составил 61%.

Среди заграничных направлений самыми востребованными в новогодние праздники стали перелеты в Камрань, Санью и Утапао, Гоа, Стамбул, Дубай и Вену.

Самыми популярными рейсами по России стали перелеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Сообщается, что больше всего пассажиров (более 11,8 тысяч) было обслужено 5 января текущего года.

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