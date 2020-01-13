Минск, , 13:49 — REGNUM Международные резервные активы Белоруссии на 1 января 2020 года составили $9,4 млрд, золотой запас оценён в 42,2 т (почти $2,4 млрд в эквиваленте). Ставка рефинансирования составляет 9%.

По состоянию на 1 января 2019 года международные резервные активы Белоруссии, оценённые в соответствии с методологией МВФ, составляли почти $7,2 млрд, на 1 декабря 2019 года — почти $9,2 млрд.

«В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов США (на 31,2 процента), в том числе за декабрь — на 234,7 млн долларов США (на 2,6 процента)», — констатировали в Нацбанке.

ЗВР пополнялись в основном за счёт покупки Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступления в бюджет налогов, пошлин (в том числе нефтяных) и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии гособлигаций, номинированных в иностранной валюте. При этом за 2019 год было исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $4,2 млрд, в том числе в декабре порядка $355 млн, отметили в Нацбанке.

Минфин Белоруссии ранее информировал об удовлетворении Китаем запроса на срочный кредит: «20 декабря 2019 г. в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря 2019 г. между Республикой Беларусь (в лице министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая, китайская сторона перечислила Республике Беларусь средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней».

В эквиваленте 3,5 млрд китайских юаней составляет около $500 млн. В связи с получением этого кредита Минск отказался от переговоров о выделении $600 млн кредитной поддержки правительством РФ.