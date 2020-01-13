Рыбинск, Ярославская область, , 13:44 — REGNUM В Ярославской области увольняют директора государственного предприятия «Северный водоканал» Станислава Маклакова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Станислав Маклаков Vodarybinsk.ru

Уведомление о расторжении трудового договора с 13 января подписал руководитель департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области. Само увольнение официально не состоялось, так как директор предприятия ушел на больничный.

Ожидается, что Станислава Маклакова на посту директора госпредприятия сменит его заместитель Андрей Колесников. Колесников прибыл в регион из Ставропольского края вслед за нынешним директором департамента ЖКХ Александром Николаевым.

Эксперты связывают смену директора с реализацией масштабной инвестиционной программы на «Северном водоканале». Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприятие должно получить кредит Нового банка развития БРИКС на реконструкцию очистных сооружений. Объем инвестиций должен составить 5,7 млрд рублей.

Официально в правительстве области не подтверждают увольнение Маклакова, там сообщили, что директор находится на больничном. «Северный водоканал» — одно из крупнейших коммунальных предприятий региона. Он создан на базе рыбинского «Водоканала» и обслуживает несколько районов Ярославской области.

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