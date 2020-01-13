Москва, , 13:36 — REGNUM Система оплаты труда учительского корпуса в России далеко не совершенна, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя слова министра просвещения РФ об изменении системы оплаты труда учителей.

«Об этом говорят постоянно, очень много жалоб от самих учителей, это постоянный вопрос к президенту РФ на прямых линиях.

Основной поток жалоб — низкая заработная плата при увеличении нагрузки. А учитывая, что решение вопросов оплаты труда должны решать региональные власти, это еще очень разные подходы к решению вопросов оплаты труда.

Так, в рекомендациях «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации» отмечено, что заработная плата в регионах отличается в разы, а доля оклада в составе фонда оплаты труда составляет от 70% (что рекомендовано федеральным уровнем) до 25, 3%.

Конечно, нужны изменения. Это, прежде всего, повышение базового оклада. И он должен быть равен хотя бы прожиточному минимуму, а не вся заработная плата учителя, включая несколько ставок и надбавки, как это может быть в некоторых регионах.

Изменение системы оплаты труда учителей должно решить три самые важные проблемы.

Во-первых, повышение окладной части оплаты труда, может, есть смысл сделать ее одинаковой для всех учителей (естественно, учитывая квалификационной уровень).

Во-вторых, сделать более эффективной систему стимулирующих и поощрительных выплат (учитель должен еще выполнять и другие виды работ — классное руководство, проверка тетрадей, ведение кабинета и др. За это тоже должна быть достойная доплата, а не 1 тыс. руб. в месяц за классное руководство).

В-третьих, достойная оплата на одну ставку. Рассчитывать среднюю заработную плату надо, пытаясь выполнить майские указы президента РФ, исходя не из 2−3 ставок, а из одной ставки.

Тогда и можно будет вести речь о реальном повышении заработной платы учителей», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России будет изменена структура оплаты труда учителей, заявила в интервью «Российской газете» министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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