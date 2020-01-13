Москва, , 13:36 — REGNUM За период с января по ноябрь 2019 года в России было продано порядка 192,5 тыс. новых легковых машин немецких брендов — это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего за отчетный период в стране выросли продажи машин немецкой компании Porsche. Увеличение продаж составило 20%.

На второй строчке BMW, чьи продажи увеличились на 16%, затем следует Mercedes-Benz (+8%). Кроме того, продажи возросли также у марки Smart (+4%).

А вот реализация автокомпаний Volkswagen и Audi за январь — ноябрь 2019 года в России почти не изменилась в сравнении с 11 месяцами 2018 года.

Напомним, в ноябре 2019 года среди проданных автомобилей премиального сегмента российского авторынка лидировали модели компании BMW, чьи продажи составили 3 850 экземпляров — на 18,5% больше, чем в 2018 году.

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