Стокгольм, , 13:18 — REGNUM По итогам 2019 года шведская компания Volvo поставила по всему миру 705 452 авто, побив собственный рекорд продаж. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Стоит отметить, что реализация автомобилей Volvo растет уже шестой год подряд. В 2019 году продажи выросли на 10% по сравнению с предыдущим периодом. В декабре 2019 года компания реализовала 74 239 экземпляров машин.

Самой большой популярностью в прошлом году пользовались кроссоверы и внедорожники Volvo. Лидирует по реализации в 2019 году Volvo XC60, чьи продажи составили 204 965 единиц. На втором месте — Volvo XC40 (139 847 шт.), а замыкает тройку лидеров Volvo XC90 (100 729 шт.).

В Китае в 2019 году было продано самое большое количество автомобилей шведской марки — 154 961 (+18,7%). На втором месте — Соединенные Штаты, где показатель продаж в 2019 году составил 108 234 единицы — на 10% больше, чем в 2018 году.

Напомним, на российском авторынке за период с января по ноябрь 2019 года были реализованы 7 644 машины марки Volvo — на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.

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