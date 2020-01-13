Малабо, , 13:10 — REGNUM Власти Экваториальной Гвинеи намерены увеличить добычу нефти на 20 000 баррелей в сутки к октябрю 2020 года. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение министра нефти страны.

«Мы ожидаем увеличения добычи примерно на 20 000 баррелей в сутки в этом году за счет открытия новых месторождений», — заявил Габриэль Обианг Лима журналистам в кулуарах энергетического саммита в Малабо.

По информации журналистов агентства, в Экваториальной Гвинее, входящей в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в настоящее время добывают 120 000 баррелей нефти в сутки.

Отвечая на вопрос о необходимости продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти после марта, министр заявил, что соглашение будет сохранено, если диапазон цен на нефть останется от 60 до 70 долларов США за баррель.

«Как члены ОПЕК, мы будем удовлетворены, если цена будет составлять от 60 до 70 долларов США. Если мы проведем оценку, и эта цена останется прежней, то мы сохраним условия сделки и продолжим развитие», — сказал он.

По его словам, в бюджете страны на 2020 год цены на нефть прогнозируются на уровне 51 доллар США за баррель.

Напомним, что планы о строительстве новых энергетических проектов стоимостью 1 млрд долларов США, включая два нефтеперерабатывающих завода, были объявлены в ноябре 2019 года.

По словам Лимы, строительство двух нефтеперерабатывающих заводов, на которых предполагается перерабатывать до 40 000 баррелей нефти в сутки, должно начаться к концу года.