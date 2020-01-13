Оренбург, , 12:51 — REGNUM В Оренбуржье зимой 2019/2020 складываются благоприятные условия для увеличения популяции мышевидных грызунов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсельхозе.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области, оттепели и осадки в виде снега с дождем в ноябре — начале декабря 2019 года нанесли определённый ущерб грызунам. Однако в январе 2020 года прошли обильные снегопады, в результате мышиные норы оказались укрытыми от морозов.

Летом и осенью 2019 года полевые мыши создали хорошие кормовые запасы для зимовки. Многоснежная зима способствуют нарастанию численности грызунов. За хорошей зимовкой может последовать бурный рост популяции грызунов.

Согласно результатам обследования, проведенного осенью 2019 года, коэффициент заселения грызунов отмечен на уровне 4,2, что превышает в 1,4 раза показатель 2018 года. Максимальное количество мышей наблюдалось в восточном Оренбуржье.

Напомним, что мыши наносят ущерб аграриям, а также являются разносчиками такого заболевания, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая чревата для человека летальным исходом.

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