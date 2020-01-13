Москва, , 12:50 — REGNUM Соблюдение новых требований российского законодательства, «пакет Яровой» и развитие ИТ-инфраструктуры в новой реальности подтолкнули ведущих операторов сотовой связи к увеличению инвестиций в техническую инфраструктуру и высокотехнологические решения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя решение сотовых операторов о повышении тарифов.

«Каждый из большой «тройки» операторов связи еще полтора-два года назад оценивал такие вложения в диапазоне 40—50 млрд руб. Такие инвестиции в технологическое развитие были бы высоко оценены потребителями, но они для абонентов останутся незамеченными.

За последние пять лет российский рынок телекоммуникаций стал малопривлекательным для частных инвесторов, на него давит не только правовое регулирование, но и современные технологии, снижающий год за годом голосовой трафик.

Нужно отметить, что после девальвации рубля и снижения доходов населения тарифы остались неизменными, хотя и могли расти в диапазоне 4−5% в соответствии с инфляцией.

Как бы ни менялись тарифы у российских операторов сотовой связи, их золотой век уже давно позади, они оказались под прессом. Важных правовых ограничений и лимита в финансах, интенсивного развития инфраструктуры, сервисов и онлайн-решений для российских абонентов ждать не приходится.

Вероятно, что даже в среднесрочной перспективе капитализация всех операторов сотовой связи без воплощения новых прорывных инвестиционных идей будет и далее плавно идти на спад», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России дорожают услуги операторов сотовой связи. С 13 января 2020 года повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон». С 16 января вырастут тарифы у «Вымпелкома».

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