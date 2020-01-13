Уфа, , 12:52 — REGNUM Прямой рейс в Минеральные воды открывает аэропорт «Уфа». Об этом 13 января сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

По сообщению пресс-службы уфимской воздушной гавани, улететь из Уфы в Минеральные воды пассажиры смогут с 30 марта текущего года. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Азимут» на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.

Напомним, что в прошлом году уфимский аэропорт стал одним из первых аэропортов России, где доля рейсов на региональные направления превысила 56%. С 11 и 12 января текущего года из аэропорта «Уфа» теперь можно улететь в Волгоград и Нижний Новгород, а с начала марта планируется открытие прямых рейсов в Пермь.

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