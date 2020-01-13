Москва, , 12:54 — REGNUM На какие автомобили в 2020 году распространяются скидки в рамках государственных программ стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выяснило у автокомпаний издание «Известия».

Так, скидку в размере 10% можно будет получить на автомобили Lada, УАЗ и Datsun. Кроме того, она также будет распространяться на некоторые модели компаний Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Kia, Hyundai.

Не все автомобили могут участвовать в программе, поскольку согласно ее условиям цена на машину должна составлять до 1 млн рублей. Стоит отметить, что в этом году многие автокомпании были вынуждены поднять цены в связи с ростом ставок утильсбора.

Напомним, в 2020 году было продлено финансирование программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Однако выделено на них было почти в два раза меньше средств, чем в 2019 году. Всего порядка 5 млрд рублей. Впервые эти программы начали действовать в нашей стране в 2018 году.

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