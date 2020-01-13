Москва, , 12:47 — REGNUM В рамках бюджетного правила в России увеличат объём средств на покупку иностранной валюты с 195,5 млрд рублей до 244,5 млрд рублей. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

«Операции будут проводиться в период с 15 января 2020 года по 6 февраля 2020 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 18,2 млрд рублей», — сообщил Минфин.

Таким образом, объём закупки валюты вырастет на 25% по сравнению с прошлым месяцем.

Увеличение объёмов покупки иностранной валюты связано с тем, что в январе 2020 года Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы в размере 309,9 млрд руб.

Следует отметить, что общее отклонение полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого объёма по итогам декабря прошлого года составило 65,3 млрд рублей.