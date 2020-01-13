Ульяновск, , 12:47 — REGNUM В Ульяновской области разработан рейтинг муниципалитетов, предусматривающий оценку эффективности руководителей. Победители получают бюджетные дотации на «дальнейшее развитие», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В области подвели итоги пробного конкурса «Лучшие городские и сельские поселения», победители которого получат от 700 тыс. до 1 млн рублей. В этом году определены шесть городских поселений, с 2020 года будет проводиться отбор и среди сельских поселений.

«До недавнего времени из системы оценки выпадали главы городских и сельских поселений. С 2020 года вступило в силу распоряжение о мерах по стимулированию к повышению эффективности работы органов местного самоуправления Ульяновской области, которое закрепило четыре ежегодных конкурса для поселений», — сказал глава региона Сергей Морозов, отметив, что регион стал «первым субъектом страны», где разработан «подобный рейтинг».

В числе критериев — численность населения, миграция, число субъектов малого бизнеса, строительство жилья, безработица, состояние дорог, поголовье животных.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область по итогам 2018 года заняла 49−51 место в шестом рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В рейтинге даны оценки эффективности ныне действующей региональной власти и высшего должностного лица субъекта Федерации по итогам 2018 года.

Подробнее: VI рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации