Таганрог, Ростовская область, , 12:44 — REGNUM Сити-менеджер Таганрога (Ростовская область) Андрей Лисицкий оценил потери бюджета, которые город понесёт в связи с сокращением сотрудников местного авиазавода.

Как сообщает портал «Блокнот Таганрог», в среднем при сокращении персонала ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева» город потеряет 25 млн рублей доходов.

ИА REGNUM напоминает, что под сокращение попадёт непроизводственный персонал. Всем работникам городские власти обещают оказать помощь в трудоустройстве.

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