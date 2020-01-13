Воронеж, , 12:38 — REGNUM Два вуза — Воронежский государственный аграрный университет и Воронежский государственный университет — выбрали в качестве управляющей компании на комплексное обслуживание зданий ООО «Блеск». Оба контракта, один на 10 млн, другой на 8 млн, заключены без проведения аукциона.

Как пишет «Полиграфмедиа», Воронежский госуниверситет заключил контракт с ООО «Блеск», созданной в октябре 2019 года, на пять месяцев и сумму около 10 млн рублей. ВГАУ отдаст за два месяца работы той же компании 8,17 млн рублей. Источники издания связывают компанию с именем бывшего депутата Семилукского районного совета.

Ранее Воронежское УФАС удовлетворила жалобу одной из местных компаний на аукцион ВГУ по закупке комплексного обслуживания зданий. Такая же жалоба, напоминает издание, была направлена и в отношении аукциона, объявленного ВГАУ.