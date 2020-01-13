Москва, 13 января 2020, 12:34 — REGNUM Министерство обороны России потребовало взыскать с АО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» (входит в «Ростех») более 994 млн рублей в качестве неустойки по госконтракту от 2009 года, сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.
Иск был подан 1 ноября прошлого года, однако решением судьи он был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений. Делу присвоен гриф «секретно», поэтому следующее заседание, которое назначено на 27 января, пройдет в закрытом режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре-ноябре 2019 года Минобороны РФ подало в суд шесть исков против «Ленинградского судостроительного завода «Пелла». 28 января 2020 года суд рассмотрит претензии на 502 893 401,89 рубля, речь идёт «о взыскании неустойки по госконтракту
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