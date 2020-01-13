Москва, , 12:34 — REGNUM Министерство обороны России потребовало взыскать с АО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» (входит в «Ростех») более 994 млн рублей в качестве неустойки по госконтракту от 2009 года, сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан 1 ноября прошлого года, однако решением судьи он был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений. Делу присвоен гриф «секретно», поэтому следующее заседание, которое назначено на 27 января, пройдет в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре-ноябре 2019 года Минобороны РФ подало в суд шесть исков против «Ленинградского судостроительного завода «Пелла». 28 января 2020 года суд рассмотрит претензии на 502 893 401,89 рубля, речь идёт «о взыскании неустойки по госконтракту от 29.04.2016 года. Иск о взыскании неустойки в размере 256 631 483,49 рубля принят в порядке упрощённого судопроизводства — его рассмеотрели 9 января.

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