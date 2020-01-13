Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Екатеринбургские полицейские проводят проверку после обращения арендаторов Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКИО) имени Маяковского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

В управлении уточнили, что проверкой занимаются сотрудники отдела полиции № 7. По результатам процедуры полицейские примут процессуальное решение.

Заявление на нового руководителя парка Екатерину Кейльман подал предприниматель Владимир Коробейников, который был возмущён односторонним расторжением договоров с ним и другими арендаторами в парке Маяковского.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ЦПКИО посчитала некоторые аттракционы не подходящими парку. По мнению Кейльман, все процедуры расторжения договоров прошли абсолютно законно.

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