Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Управление ФАС по Петербургу возбудило очередное дело в связи с вероятным картельным сговором на рынке социального питания. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Внимание антимонопольщиков к проблеме привлекла прокуратура Курортного района, а также МРУ Росфинмониторинга по Северо-Западу.

По данным УФАС, фигурантами предполагаемого картеля являются ООО «ТД «Ленинградский» и ООО «Северный Торговый Путь». Антимонопольщики указывают, что в 2017—2018 годах компании участвовали в девяти закупках на организацию соцпитания в школах и больницах Петербурга. Общая сумма закупок превысила 70 млн рублей.

«Один из признаков сговора — это снижение начальной максимальной цены контракта, которое на этих торгах не превышало 5%», — уточнили в управлении.

Дело возбуждено по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст.11 Закона о защите конкуренции. Первое заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС состоится 18 февраля 2020 года.

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Заметим, ранее петербургские антимонопольщики уже раскрывали четыре картеля на рынке соцпитания Петербурга в 2018—2019 годах.

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