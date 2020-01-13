Таганрог, Ростовская область, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области под сокращение попадёт треть сотрудников ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Эту информацию журналистам подтвердил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

По словам таганрогского сити-менеджера, под сокращение попадёт непроизводственный персонал. Власти также намерены оказать уволенным сотрудникам помощь в дальнейшем поиске работы, пишет «Блокнот Таганрог».

ИА REGNUM сообщало, что ранее из различных источников поступила информация об увольнении 1,5 тыс. сотрудников на таганрогском предприятии. Однако лишатся работы около 800 человек. Все они числятся в штате в качестве управленческого и обслуживающего персонала.

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