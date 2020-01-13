Якутск, , 12:19 — REGNUM В 2019 году в регионы Дальнего Востока переехали более 5 тыс. человек по программе содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала.

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Впервые за четыре года отмечается положительная динамика по переселениям соотечественников. Всего с начала действия программы на Дальний Восток переехало 50 тыс. человек. В 2019 году на 25% больше, чем в 2018-м.

Соотечественники переезжают не только из стран СНГ, но и из Германии, США, Латинской Америки.

Планируется, что в 2020 году в ДФО переедут 50 старообрядческих семей.

«На привлечение кадров работает и программа повышения трудовой мобильности населения. В 2019 году на предприятия приехали работать 844 специалиста. Число трудоустроенных увеличилось в сравнении с 2018 годом в два раза. Инвестпроекты выходят в активную стадию производства, работодатели ищут высококвалифицированных специалистов и готовы предлагать им достойные условия работы», — добавили в Агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году с помощью Агентства по развитию человеческого капитала трудоустроено 7,9 тыс. специалистов, в том числе уникальных.