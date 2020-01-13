Москва, , 12:09 — REGNUM В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон». Также с 16 января вырастут тарифы и у «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

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В компании «Мегафон» пояснили, что новые цены вводятся с учётом роста потребления услуг клиентами и не затронут большое количество абонентов, сообщает РИА Новости. Представители «Вымпелкома» сослались на траты компании на реализацию требований законодательства и развитие инфраструктуры.

В МТС от комментариев о возможном повышении тарифов отказались, а пресс-служба Tele2 пока не ответила на запрос агентства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты спрогнозировали рост цен на услуги связи в России в 2020 году в среднем на уровне 17−18%. По их словам, это связано с тем, что в следующем году операторам предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете. Также на рост тарифов окажут влияние стоимость электроэнергии и топлива, последствия повышения НДС и отмена внутрисетевого роуминга.

Напомним, свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой», вступил в силу в России летом 2018 года. Закон о суверенном Рунете начал действовать с 1 ноября 2019 года.

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