Чита, , 12:08 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались о переходе на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. По данным губернаторской пресс-службы, с 1 января 2020 г. с контейнерных площадок региона вывезено более 16 тысяч кубометров мусора, а районах работает 91 единица спецтехники, выставлено семь тысяч контейнерных баков.

По заверению исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулёва, сбор и транспортировка мусора осуществляется по графику. Однако представитель прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин в интервью ГТРК «Чита» уже успел заявить, что региональный оператор ООО «Олерон+» «уже сейчас не всегда качественно выполняет свои обязанности».

«Внимательно следите за ходом реформы на всей территории края, за установкой контейнерных площадок. Необходимо обеспечить грамотную работу компаний, которые занимаются вывозом мусора на полигоны», — сказал губернатор Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года Забайкалья перешло на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) виду того, что многие ключевые вопросы перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами не решены. Эта новая схема предполагает строительство до 2023 года семи полигонов и сортировочных комплексов, 31 площадки временного накопления.

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