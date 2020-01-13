Киев, , 12:02 — REGNUM При существующей экономической политике падение экономического производства на Украине неизбежно продолжится и в 2020 году, заявил украинский бизнесмен Игорь Гуменный.

Бизнесмен задается вопросом — насколько промышленное производство на Украине должно упасть, а следом и экономика, чтобы правительство поняло, что не может быть долгосрочного роста экономики в стране с 42 млн жителей, базирующегося на поступлениях от ОВГЗ (облигаций внутреннего займа), переводах от гастербайтеров и даже основанных на этих факторах росте розничной торговли и строительства.

«Не даст устойчивого роста экономике страны и рост агробизнеса, производства руды и металлов и даже IT. В этих отраслях нет места для возвращения домой 10 млн украинских гастербайтеров. Только новая модернизированная промышленность сможет занять украинцев и создать рабочие места, куда смогут вернуться наши гастербайтеры», — подчеркивает Гуменный.

По его словам, если власти ничего не будут делать для создания бизнес-среды, стимулирования инвестиций и модернизации постсоветской промышленности и инфраструктуры, Украина вскоре станет страной пенсионеров с населением порядка 20 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной статистике, объемы промышленного производства на Украине в ноябре 2019 года (более свежих данных еще нет) сократились сразу на 7,5%.

11 января министр экономики Тимофей Милованов заявил, что главная причина падения промышленности — снижение мировых цен. В частности, заявил министр, по расчетам украинского Нацбанка, металлургическая отрасль потеряла в 2019 году от снижения мировых цен 23,4 млрд грн.

До этого замминистра экономики Сергей Николайчук заявил, что новая монетарная политика ломает бизнес, который ориентировался на инфляционную и девальвационную ренту, закрывает те укорененные десятилетиями «схематозы», которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других. Чиновник полагает, что несмотря на нынешний промышленный кризис, «в ближайшем будущем» на Украине будет более конкурентоспособная экономика.