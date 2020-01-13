Москва, , 11:56 — REGNUM Освобождение от НДФЛ понравится простым гражданам России, но не властям, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя инициативу депутатов фракции ЛДПР в Госдуме.

«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в России составляет 12 тыс. 130 руб., то есть, согласно инициативе либералов, от налога могут быть освобождены граждане с доходом в месяц около 24 тыс. 260 руб.

По сути, это средняя заработная плата в большинстве российских регионов. Усредненный размер оплаты труда в наблюдениях Росстата этого не показывает, там зарплата в октябре 2019 года в РФ составляла 46 тыс. 549 руб. Эти данные, к сожалению, совершенно неинформативны по причине крайней усредненности.

Основное большинство граждан РФ за минусом «центра» — Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов с узкосырьевой или климатической спецификой — в месяц получают около 25 тыс. руб.

Получается, что, в случае одобрения, инициатива ЛДПР поддержит огромное количество людей. Однако есть большие сомнения в том, что инициатива будет продвинута на законодательном уровне.

Бюджет рискует лишиться серьезного объема средств, а это властям не понравится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, освобождаются от уплаты НДФЛ физлиц с ежемесячным доходом ниже двух МРОТ, подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

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