Курган, , 11:32 — REGNUM По маршруту Курган-Екатеринбург-Курган в апреле 2020 года будет запущен скоростной электропоезд «Ласточка», который заменит действующий состав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Новый состав «Ласточки» будет состоять из пяти вагонов. Сократится время следования. Замена электропоезда не потребует финансовых вложений из бюджета Курганской области.

Отмечается, что развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в деятельности правительства Зауралья. Ранее сообщалось об открытии новых авиарейсов из аэропорта Кургана в Москву, Ханты-Мансийск и Сургут.

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