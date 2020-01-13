Москва, , 11:32 — REGNUM Ливанский фунт резко подешевел. Курс официальной денежной валюты Ливана по отношению к доллару США на торгах 13 января опустился на 2,07% или 31,20 единиц. Об этом свидетельствуют данные сайта pokur.su.

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Так, если в воскресенье, 12 января, за один доллар США давали 1 539,39 ливанских фунтов, то 13 января — 1 508, 19.

Добавим, что последние несколько дней сирийский фунт торгуется на уровне 515 за доллар США.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года сирийский фунт достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару, вызвав рост цен в «раздираемой войной» стране. Фунт торговался по курсу 660 за $1 после достижения 690 фунтов за $1 на чёрном рынке неделей ранее, что стало абсолютным максимумом.

Эксперты связали обвал сирийского фунта с ужесточением западных санкций, спекуляциями, падением денежных переводов от сирийцев, проживающих за рубежом, а также с тем, что многие приобретают доллары с целью сохранить свои сбережения.