Москва, , 11:31 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» начала 2020 год с подачи многомиллиардного иска к АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», которое является разработчиком и изготовителем ракет-носителей «Протон» и семейства «Ангара». Ответчик входит в состав госкорпорации-истца. Иск на сумму свыше 12,8 млрд рублей пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление было подано 10 января 2020 года. Сумма исковых требований — 12 828 874 309,6 рубля.

Центр Хруничева является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности и входит в состав Роскосмоса. Основная продукция — ракеты-носители семейства «Протон» и разгонные блоки к ним. В 2019 году ярким событием в работе центра стал пуск ракеты «Рокот» с космическими аппаратами связи «Гонец-М» с космодрома Плесецк.

Роскосмос ранее уже судился с центром Хруничева. Так, 30 декабря 2019 года корпорация подала к нему сразу три иска на суммы свыше 211,9 млн рублей, 236,753 млн рублей и 4,5 млн рублей. Первые два пока не приняты к производству, третий начнут рассматривать 26 февраля 2020 года.

В августе 2019 года тот же истец подал к центру сразу четыре иска. В конце октября суд удовлетворил иск на сумму 50 млн рублей, взыскав неустойку по контракту на изготовление ракеты-носителя «Протон-М». Решение первой инстанции на сегодня оспаривается, истец не удовлетворён снижением размера затребованной неустойки с 61,6 млн рублей.