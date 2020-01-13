Рига, , 11:29 — REGNUM Специальная встреча глав государств и правительств ЕС, посвященная многолетнему бюджету, состоится в феврале 2020 г. На ней будет предпринята попытка согласовать позиции разных стран в отношении следующего многолетнего бюджета ЕС, пишет портал LSM.

В случае, если бюджет ЕС не будет принят вовремя Латвии грозит прекращение финансирования по целому ряду инфраструктурных проектов и многим другим позициям, в частности речь идёт о поддержке сельского хозяйства, что окажет серьёзное негативное влияние на всю экономику страны.

Журналисты отмечают, что выход Великобритании из ЕС серьёзно уменьшает возможности консолидированного бюджета блока. Латвию, как и ряд других стран-реципиентов, не устроило предложение предыдущей страны-председателя ЕС Финляндии о «сближении суммы взносов стран с необходимыми им дотациями».

Действующая ситуация не находит поддержки в таких странах-донорах, как Германия и Нидерланды, получающих от ЕС гораздо меньше суммы своих взносов.